وزير الأوقاف يفتتح مركزاً للرنين المغناطيسي وآخر لغسيل الكلى في مستوصف دعم الوقفي الخيري

دمشق-سانا

افتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد اليوم كلاً من مركز التصوير بالرنين المغناطيسي بتقنية “التصوير المفتوح”، ومركز غسيل الكلى، في مستوصف دعم الوقفي الخيري الملحق بجامع عثمان بن عفان في منطقة كفرسوسة بدمشق.

ويقدم مستوصف دعم الوقفي الخيري الخدمات التشخيصية والاستقصائية الطبية والتحاليل الطبية والأدوية للمرضى مجاناً أو بأسعار رمزية تناسب دخلهم، حيث يستفيد من الخدمات التي يقدمها المستوصف أكثر من 3000 مريض شهرياً، ويضم المستوصف قسما للصيدلية يقدم الأدوية مجاناً للمرضى الأكثر احتياجاً.

ويعد جهاز الرنين المغناطيسي الموجود في المركز من أحدث الأجهزة في هذا المجال نظراً لتميزه بتقنيات متقدمة لتصوير عالي الدقة، فيما تم تجهيز مركز غسيل الكلى الجديد بأحدث التقنيات الطبية.

عماد الدغلي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc