موسكو-سانا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: إن عدم وجود رد فعل من الاتحاد الأوروبي على تصريحات نظام كييف حول الحاجة إلى الحصول على الوضع النووي يمثل أمراً عبثياً وغير مقبول.

وقالت زاخاروفا لراديو سبوتنيك: “مع الأخذ في الاعتبار وجود أشخاص في السلطة في دول الاتحاد الأوروبي مثل وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، لا أستبعد أنه في هذا المسرح العبثي سيحتاجون أيضا إلى أوكرانيا النووية… كانوا يتحدثون عن ذلك، أو على الأقل لم يوقفوا رئيس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عندما قال مثل هذا الشيء الغبي في مؤتمر ميونيخ حول حصول بلاده على الوضع النووي”.

وفي وقت سابق، أعرب ممثلو كييف مراراً عن أسفهم لأن أوكرانيا لا تملك أسلحة نووية، وكانت هناك أيضاً مقترحات من قبلهم لصنع “قنبلة قذرة”.

وأعربت موسكو عن قلقها الشديد بشأن تصريحات كييف حول إمكانية مراجعة وضع أوكرانيا، كدولة خالية من الأسلحة النووية، ما يعني محاولة الحصول على أسلحة نووية على حساب معاهدة عدم الانتشار النووي.

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