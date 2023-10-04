يورونيوز: أزمة نقص المياه في إسبانيا بسبب موجة الجفاف

مدريد-سانا

كشفت وكالة يورونيوز الإخبارية الأوروبية أن إسبانيا تعاني من أزمة نقص المياه بسبب موجة جفاف شديدة، وانخفاض معدل الأمطار بنسبة 11 بالمئة عن المعدل الطبيعي.

وأشارت الوكالة إلى أن الجفاف الطويل الذي تعانيه العديد من المناطق في إسبانيا يجعل من المستحيل الحفاظ على مخزون كاف لتوفير الاستهلاك العالي من المياه بأمان، كما يجعل الاجهاد المائي مزمناً.

ولفتت الوكالة إلى أن بيانات وزارة التحول البيئي والتحدي الديموغرافي الإسبانية “ميتيكو” تشير إلى أنه على الرغم من امتلاك إسبانيا بعضاً من أهم شبكات البنية التحتية الهيدروليكية وقدرة الخزانات في العالم إلا أن العديد من المناطق تعاني مراراً وتكراراً من نقص حاد في الموارد.

وفي محاولة للتصدي لأزمة نقص المياه فرضت الحكومة الإسبانية وفقاً ليورونيوز قيودا على استخدام المياه في 40 بلدية، 10 منهم يتم إغلاق مياه الصنبور فيها طوال الليل لضمان الامدادات خلال النهار وهو ما يؤثر على أكثر من 100 ألف شخص، إضافة إلى لجوئها إلى مياه الصرف الصحي بسبب الجفاف.

ووفقاً لصحيفة لابانغورديا الإسبانية فإن إسبانيا تلجأ إلى بناء محطات معالجة تعمل على استعادة مياه الصرف الصحي وتنظيفها، مع خطوة إضافية لتطهيرها ما يسمح باستخدامها في الري.

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