إصابة أكثر من مئة طالب بتسمم غذائي في الهند

نيودلهي-سانا

أصيب أكثر من مئة طالب في معهد للتربية البدنية بولاية ماديا براديش وسط الهند بتسمم غذائي.

ونقلت وكالة شينخوا عن مسؤولين محليين قولهم اليوم: إن الحادث وقع أمس في معهد لاكشميباي الوطني للتربية البدنية في منطقة غواليور بالولاية، وتم نقل الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً على الفور إلى المستشفى، بعد أن اشتكوا من الغثيان وآلام في المعدة والقيء.

وبين أحد المشرفين الصحيين في المستشفى أن حالة جميع الطلاب مستقرة باستثناء واحد تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي لأن حالته خطيرة.

وفتحت الشرطة تحقيقاً بالحادث لمعرفة أسبابه.

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