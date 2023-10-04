مصرع شخص وإصابة 16 آخرين عقب زلزالين ضربا نيبال

كاتماندو-سانا

أعلنت الشرطة في نيبال مصرع شخص وإصابة 16 آخرين، إثر زلزالين ضربا البلاد أمس بقوة 6.3 و5.3 درجات على مقياس ريختر وبفارق نصف ساعة بينهما.

ونقلت وكالة رويترز عن ديبيش تشودري المسؤول بالشرطة النيبالية قوله اليوم: إن الزلزالين وقعا في منطقة باجهانج المتاخمة للهند أمس، وتسببا بانهيار عدة منازل وحدوث انهيارات أرضية، ما أدى إلى مصرع امرأة وإصابة 16 شخصاً على الأقل، وقطع طريق رئيسي في المنطقة.

وبين تشودري أن منقذين بحثوا بالمعاول وبأيديهم اليوم “الأربعاء” عن امرأة قتلت في اليوم السابق عندما جرفها انهيار أرضي ناجم عن الزلزالين.

ولا تزال نيبال تواصل جهود إعادة الإعمار، بعد زلزالين كبيرين وقعا في البلاد عام 2015، وأسفرا عن مصرع أكثر من 8 آلاف شخص، وتدمير أجزاء كاملة من المدن والبلدات.

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