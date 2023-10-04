الاتحاد أهلي حلب يخسر أمام الكهرباء العراقي في كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

الرياض-سانا

خسر فريق الاتحاد أهلي حلب أمام الكهرباء العراقي بهدفين دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وذلك في المباراة التي جمعتهما اليوم في السعودية.

وكان الاتحاد أهلي حلب خسر أمام الوحدات الأردني بهدفين دون رد في الجولة الأولى في المجموعة الثانية التي يلعب فيها إلى جانب الكويت الكويتي أيضاً.

ويتأهل أول كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل ثان من المجموعات الثلاث إلى الدور نصف النهائي من كأس الاتحاد الآسيوي.

محمد الرحيل

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