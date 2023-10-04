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الحرارة أدنى من معدلاتها غداً وفرصة لهطل زخات مطرية رعدية

2023-10-03

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية مع بقاء البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي سطحي مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر تكون غزيرة أحياناً، خاصة فوق المناطق الشمالية الشرقية والجزيرة.

وليلاً يبقى الجو بارداً خاصة على المرتفعات الجبلية مع ارتفاع نسبة الرطوبة السطحية صباحاً وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

منطقة دمشق27 / 12
المنطقة الجنوبية26 / 16
المرتفعات الجبلية20 / 9
المنطقة الوسطى26 / 17
المنطقة الساحلية29 / 19
المنطقة الشمالية27 / 17
منطقة الجزيرة27 / 17
المنطقة الشرقية31 /20
منطقة البادية28 /19

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