الحرارة أدنى من معدلاتها غداً وفرصة لهطل زخات مطرية رعدية

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية مع بقاء البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي سطحي مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر تكون غزيرة أحياناً، خاصة فوق المناطق الشمالية الشرقية والجزيرة.

وليلاً يبقى الجو بارداً خاصة على المرتفعات الجبلية مع ارتفاع نسبة الرطوبة السطحية صباحاً وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

منطقة دمشق 27 / 12 المنطقة الجنوبية 26 / 16 المرتفعات الجبلية 20 / 9 المنطقة الوسطى 26 / 17 المنطقة الساحلية 29 / 19 المنطقة الشمالية 27 / 17 منطقة الجزيرة 27 / 17 المنطقة الشرقية 31 /20 منطقة البادية 28 /19

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