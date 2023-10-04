كويكب ضخم ومحتمل الخطورة يقترب من الأرض

موسكو-سانا

حذر علماء الفلك من أن الأرض ستشهد اليوم مرور كويكب كبير بالقرب منها وستكون المسافة بين الكويكب والأرض وقت مروره /3ر6/ ملايين كيلومتر، ما قد يمثل خطرا محتملا عليها.

وذكرت وكالة /سبوتنيك/ الروسية أنه تم اكتشاف الكويكب الذي يحمل اسم رقم /349507/ عام /2008/، وإلى جانب عمليات الرصد البصرية أجرى علماء الفلك سلسلة من التجارب الرادارية على الكويكب في عام /2012/ ما سمح لهم بتحديد سرعته وبعده عن الأرض.

وأفاد علماء الفلك بأن قطر الكويكب من الممكن أن يتراوح من /5ر0/ إلى /1ر1/ كيلومتر.

واليوم ستتقلص المسافة بين الأرض وكويكب /349507/ إلى حد أدنى يبلغ /3ر6/ ملايين كيلومتر، أي ما يعادل نصف قطر مدار الأرض، وهذا يوازي /16/ ضعف المسافة إلى القمر.

وتسمح هذه المسافة باعتبار الكويكب خطيرا وفقا لمعايير وكالة /ناسا/ الفضائية، ولكنها أكدت أن الأرض ليست معرضة لخطر تأثيرات الكويكبات الشديدة خلال القرن المقبل.

وتعد الكويكبات القريبة من الأرض التي يبلغ حجمها كيلومترا وتقترب من الأرض من الأجسام النادرة نسبيا إذ سبق أن اصطدم بعضها بالكوكب في عصور جيولوجية سابقة.

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