قراءة في شعر المرأة الوامقة في الأندلس.. محاضرة الدكتور أحمد دهمان في اتحاد كتاب حمص

حمص-سانا

درج فن الغزل على لسان الشعراء العرب منذ العصر الجاهلي، غير أن العصر الأندلسي شهد ظاهرة فنية لم يعهدها من قبل حيث برزت إلى الواجهة عشرات الشاعرات اللواتي تغزلن بالرجل ما أدهش المجتمع العربي الذي وجد في جرأتهن حداثة شعرية تستحق الوقوف عندها ،وهذا ماتناوله أستاذ اللغة العربية الدكتور أحمد دهمان في محاضرته “قراءة في شعر المرأة الوامقة في الأندلس” التي استضافها اتحاد كتاب حمص.

وأوضح دهمان أن عددا من العوامل لعبت دوراً في ظهور الشاعرة الوامقة أو المحبة للرجل في العصر الأندلسي منها الوحدة الفكرية والتحرر الذي عرفته المدن الأندلسية، فضلاً عن البيئة الجميلة التي كانت تتمتع بها تلك المدن.

وأضاف أنه لطالما كانت المرأة هي ملهمة الشاعر لأنها الأم والزوجة والحبيبة والساقية والمغنية والجليسة، ماجعلها لاتقل عن الرجل في شؤون الحب؛ بل ربما تفوقه في الوفاء والالتزام، وهو ما عبرت عنه كثيرات من الشاعرات الأندلسيات وأولهن الشاعرة حفصة الحجازية التي هيأت السبل لهن أن تكتسحن الغزل بجرأة وصراحة، ومثلها فعلت الشاعرة المشهورة ولادة بنت المستكفي معشوقة الشاعر ابن زيدون وغيرهن من الشاعرات في ذلك العصر.

أما فيما يتعلق بالخصائص الفنية لشعر الشاعرات الوامقات فيبين دهمان أن أشعارهن رسمت الصورة بأنواعها البلاغية المختلفة وظهرت فيها العلاقة الجديدة في التعبير والدافع الإنساني فكانت القيم التعبيرية معزوفة على قيثارة الشعر وموسيقاه.

تجدر الإشارة إلى أن دهمان أستاذ الأدب العربي في عدد من الجامعات السورية ،وله العديد من البحوث والدراسات النقدية والبلاغية ومن أهم كتبه “الصورة البلاغية لدى عبد القادر الجرجاني منهجاً وتطبيقاً”.

حنان سويد

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