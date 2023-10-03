مهرجان (فرات الهوى) الثاني في ثقافي طرطوس

طرطوس- سانا

استضاف المركز الثقافي العربي بمدينة طرطوس فعاليات مهرجان (فرات الهوى) الثاني بمشاركة عدد من أدباء وشعراء منطقة الفرات والذين ألقوا قصائد وجدانية وطنية وغزلية بألوان الشعر المتنوع.

منظم ومقدم المهرجان الشاعر مزاحم الكبع ألقى بعضاً من نتاجه الشعري الوطني، منها ما أهداه إلى دمشق وطرطوس، مشيرا في تصريح خاص لمراسلة سانا أن المهرجان هو مشروع أدبي انطلاقته الأولى كانت من دمشق بهدف إيصال الصوت الأدبي الفراتي إلى كل المحافظات السورية ومحاولة لتعريف الجمهور بشعراء وأدباء الفرات.

القاصّة أماني المانع قرأت نصّين قصصيين الأول بعنوان (قصاصة ورق)، فيما تناولت قصتها الثانية (وما افترقنا) خيال الكاتب الممتد بين السطور والهوامش.

وقرأت الشاعرة أمل المناور قصائد مما كتبت من شعر فصيح وشعبي فراتي ووطني مثل قصيدة (أنا والفرات ودير الزور) متحدثة فيها عن عمق الرابط بينها وبين هذه المحافظات، إضافة إلى قصائد غزلية كقصيدة (يا مالكاً قلبي).

وقدم رئيس جمعية شعراء الزجل في سورية سامر غزال قصائد حاكت بطولات رجالات الثورة في سورية ومنهم سلطان باشا الأطرش وصالح العلي والبصمة الإبداعية لأدباء من طرطوس أمثال سعد الله ونوس، إضافة إلى قصائد وطنية منها (أنا سوري) وأخرى اجتماعية.

واعتبر ضيف المهرجان الشاعر زياد ميمان رئيس دائرة التعاون الدولي بوزارة الثقافة بعد قراءة عدد من قصائده أن دورهم في التنسيق لإقامة المهرجان يأتي من ضرورة التعريف والإضاءة على قامات وأدباء منطقة الفرات التي تذخر بأسماء مهمة تمتلك مخزونا أدبيا مميز.

عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الكتاب العرب منير خلف الذي ختم المهرجان بأربعة قصائد وجدانية وهي (بردة لِحاء الحب – غربة المثنى – نثر هو الشعر – قبل انهمار الرحيق) قال: إن المهرجان فرصة للقاء مع الأطفال الموهوبين بمحالات الأدب والشعر والرسم وفتح الباب أمامهم لنشر نتاجهم ونتاج أدب الكبار الموجه للأطفال في مجلة (فيحاء) التي تعنى بأدب الأطفال ويتولى خلف رئاسة تحريرها لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المشاركات، لافتاً أن العدد الأول منها سيصدر قريباً ويتم الاعداد حالياً للعديين الثاني والثالث منها.

فاطمة حسين

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc