جامعة حماة تصدر أسماء الناجحين في مسابقة المعيدين

حماة-سانا

أصدرت جامعة حماة أسماء الناجحين في مسابقة المعيدين لصالح مختلف كليات الجامعة.

وأوضح رئيس جامعة حماة الدكتور عبد الرزاق السالم لمراسل سانا أن عدد الناجحين في المسابقة بلغ /52/ شخصا، مبينا أنه يجب على الناجحين مراجعة مديرية التنمية الإدارية بالجامعة لاستكمال الأوراق المطلوبة للتعيين خلال /60/ يوماً.

وأشار الدكتور السالم إلى أنه يمكن الاطلاع على أسماء الناجحين في مسابقة المعيدين من خلال لوحة الإعلانات في الإدارة المركزية للجامعة أو من خلال موقعها الإلكتروني.

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