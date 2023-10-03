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غزال ينهي تحضيراته للدور النهائي في مسابقة الوثب العالي في دورة الألعاب الآسيوية

2023-10-03

خانجو-سانا

أنهى لاعب منتخب سورية لألعاب القوى مجد الدين غزال تحضيراته للمشاركة في الدور النهائي في مسابقة الوثب العالي في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في مدينة خانجو الصينية.

غداً الساعة الثانية بتوقيت دمشق، السابعة بتوقيت خانجو، موعد الدور النهائي الذي سيشهد منافسةً شديدةً، بمشاركة 12 لاعباً من بينهم بطل العالم وبطل الدوري الماسي وصاحب ذهبية النسخة السابقة، إضافةً إلى البطل السوري غزال.

يشار إلى أن غزال تأهل للدور النهائي بعد وثبه في الدور التمهيدي 210 سم ليرافق 11 لاعباً إلى هذا الدور.

محمد الخاطر

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