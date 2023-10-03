18 قتيلاً في حريق مصفاة لتكرير النفط في نيجيريا

بورت هاركورت-سانا

قتل 18 شخصاً على الأقل جراء انفجار نشب على إثره حريق في مصفاة نفط غير قانونية في جنوب شرق نيجيريا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن أولوفيمي أيوديلي المتحدث باسم قوات الدفاع والأمن النيجيرية في ولاية ريفرز قوله في بيان: إن الحريق اندلع في ساعة متأخرة وأدى إلى احتراق 18 شخصاً بشكل يصعب التعرف على هوياتهم، بينما تم إنقاذ 25 مصاباً.

ووقع الحادث في ولاية ريفرز في منطقة دلتا النيجر، حيث تنتشر منذ عقود أعمال النهب والتخريب والاستغلال غير القانوني للموارد النفطية وأنابيب نقل الخام.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc