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وفاة 24 شخصاً بينهم 12 رضيعاً في مشفى بالهند خلال يوم واحد

2023-10-03

نيودلهي-سانا

لقي 24 شخصاً حتفهم بينهم 12 رضيعاً في يوم واحد، داخل مشفى بولاية مهاراشترا الهندية وسط اتهامات بالإهمال.

ونقلت رويترز عن مسؤولين في المشفى قولهم: “إن الرضع لقوا حتفهم وكانوا من بين 24 حالة وفاة سجلت في ذلك اليوم بمستشفى “شانكاراو تشافان” في منطقة نانديد”، التي تبعد 600 كيلومتر عن مومباي العاصمة التجارية للهند.

بدوره قال شيامراو واكودي مدير المشفى لوكالة أنباء “إيه إن آي” الهندية: “إن 12 مريضاً من البالغين توفوا بسبب أمراض مزمنة، من بينها السكري وفشل وظائف الكبد والفشل الكلوي”.

وفتحت حكومة ولاية مهاراشترا اليوم تحقيقاً في وفاة الرضع والمرضى الآخرين.

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