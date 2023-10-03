المنظومة الروسية للإنذار الفضائي تنفذ 15 مليون عملية رصد وقياس يومياً

باكو-سانا

أعلن يوري بوريسوف مدير وكالة الفضاء الروسية روس كوسموس أن منظومة درب التبانة الروسية للإنذار من الأخطار الفضائية تحمل طابعاً عالمياً وتشكلت في ظروف التعاون الدولي واسع النطاق.

ونقلت روسيا اليوم عن بوريسوف قوله في المؤتمر الفلكي الدولي في باكو: إن المنظومة تسمح بتحقيق 15 مليون عملية قياس يومياً وضمان الموثوقية العالية للمعلومات عن وجود الأجسام الاصطناعية والطبيعية الخطيرة للحيلولة دون اصطدامها بالأرض.

وأشار بوريسوف إلى أن البلدان التي تنضم للمشروع ستحصل على كل المعلومات اللازمة لضمان سلامة الأقمار والمركبات الفضائية التابعة لها.

يذكر أن المنظومة الروسية تضم 65 مرصداً أرضياً ومجموعة من الأقمار على المدار.

يذكر ان المدير التنفيذي لـ “روس كوسموس” لشؤون البرامج المستقبلية ألكسندر بلوشينكو كان قد أعلن في حديث أدلى به لوكالة “تاس” الروسية أن القطاع الفضائي للمنظومة سيتضمن مجموعة من الأقمار الصناعية الخاصة التي من شأنها مراقبة الفضاء القريب من الأرض، حيث يتوقع أن يطلق أول قمر صناعي للمنظومة عام 2027.

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