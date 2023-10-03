الاستقصاء الشعاعي وأهميته للكشف عن سرطان الثدي في ندوة علمية بدمشق

دمشق-سانا

ضمن نشاطات حملة التوعية الوطنية حول سرطان الثدي التي أطلقتها وزارة الصحة أمس الأول، أقامت مديرية صحة دمشق بالتعاون مع جمعية تنظيم الأسرة السورية ندوة علمية ركزت على أهمية الكشف المبكر عن المرض وطرق الوقاية والعلاج.

كما أكد الأطباء المشاركون في الندوة التي أقيمت اليوم في مركز أبي ذر الغفاري الصحي بدمشق أهمية الدعم النفسي لمريض السرطان ودور الاستقصاء الشعاعي للكشف عن الإصابة والإجراءات الجراحية لعلاج الأورام.

وبين مدير صحة دمشق الدكتور محمد سامر شحرور أن خدمة التصوير الشعاعي للكشف عن أورام الثدي عبر جهاز الماموغرام متوافرة على مدار العام عبر مركزي أبي ذر الغفاري وزهير حبي، وفي مشفيي ابن النفيس والزهراوي بدمشق، مؤكداً ضرورة تشجيع السيدات على إجراء الفحوص اللازمة من أجل الكشف المبكر عن سرطان الثدي الذي يسهم بشكل كبير في رفع نسب الشفاء.

ولفتت رئيسة مجلس إدارة جمعية تنظيم الأسرة الدكتورة هزار مقداد إلى أن الجمعية عبر عياداتها التي تبلغ 46 عيادة و56 فريقاً جوالاً موزعة بمختلف المحافظات تقدم للسيدات خدمات الصحة الإنجابية، ومنها ما يتعلق بالكشف عن سرطان الثدي بشكل مستمر، وذلك وفق البروتوكولات الصادرة عن وزارة الصحة.

وفي محاضرة قدمها خلال الندوة استعرض مدير مشفى ابن النفيس الدكتور نزار إبراهيم تطور وسائل التشخيص والكشف المبكر عن أي إصابة سرطانية وطرق استئصال الورم دون الحاجة إلى استئصال الثدي بشكل كامل.

ووفق اختصاصية التشخيص الشعاعي الدكتورة ديمة الزعبي تختلف طرق التشخيص والكشف عن سرطان الثدي وفق عمر المرأة، مؤكدة أهمية التعرف على آلية الفحص الذاتي للثدي كخطوة أولى لاكتشاف وجود ورم ثم متابعة التشخيص عبر التصوير بالماموغرام والإيكو.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية للبورد السوري في الطب النفسي الدكتور مازن حيدر أهمية الدعم النفسي للمرأة عند الكشف عن إصابتها بالسرطان لدوره الكبير في العلاج، مشيراً إلى دور الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في تقديم صورة صحيحة عن مرض السرطان لجهة إمكانية الشفاء وأهمية الكشف المبكر وإجراء الفحوص الدورية وتقبل المريض للعلاج الذي يحتاج لوقت طويل ومساندته من قبل الأهل والمجتمع.

يشار إلى أن الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة تستمر حتى نهاية الشهر الجاري وتحمل شعار “الفحص المبكر.. أمان واطمئنان”، وتركز على إجراء الفحوصات والاستقصاءات اللازمة للكشف المبكر عن الإصابة وإقامة ندوات حول آخر المستجدات العلمية عن أورام الثدي.

راما رشيدي

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