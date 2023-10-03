بيسكوف: تصديق أرمينيا على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية خطوة غير صحيحة

موسكو-سانا

اعتبر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن تصديق البرلمان الأرميني على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية خطوة غير صحيحة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بيسكوف قوله في تصريح اليوم: إن هذه الخطوة تثير أسئلة إضافية أمام القيادة الحالية لأرمينيا، وقد تم إرسالها إلى الجانب الأرميني مسبقاً، وأكدنا منذ البداية أنه من وجهة نظر العلاقات الثنائية فإن انضمام أرمينيا إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية قرار خاطئ.

وأوضح بيسكوف أن روسيا لا تتفق مع منطق رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الذي سعى إلى تبرير ضرورة اعتماد نظام روما الأساسي من أجل أمن بلاده، قائلاً: إن الأغلبية في أرمينيا تدرك أن أدوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي والشراكة الأرمينية الروسية لا يمكن استبدالها على الإطلاق في الوقت الحالي، وقد يكون للجانب الأرميني انتقاداته الخاصة ولكن لا يوجد شيء أفضل من هذه الآليات بالنسبة له.

وكان البرلمان الأرميني صدق اليوم على نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، المعاهدة التي أنشئت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية وسط رفض المعارضة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc