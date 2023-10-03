مستوطنون يقتحمون الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل

القدس المحتلة-سانا

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن المستوطنين اقتحموا الحرم والبلدة القديمة بحماية قوات الاحتلال، ونظموا جولات استفزازية انطلقت من محيط الحرم وصولاً إلى مدرسة أسامة بن المنقذ التي استولى عليها الاحتلال عام 1980 وحولها إلى بؤرة استيطانية.

وكثفت قوات الاحتلال وجودها في البلدة القديمة، وأغلقت عدداً من الطرق المؤدية إليها، وعرقلت حركة مرور الفلسطينيين.

واقتحم مئات المستوطنين في وقت سابق اليوم المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس.

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