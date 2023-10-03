مجموعة سياحية روسية تزور مدينة بصرى الشام وتطلع على معالمها الأثرية

درعا-سانا

زارت اليوم مجموعة سياحية من روسيا الاتحادية مدينة بصرى الشام الأثرية في درعا، بهدف الاطلاع على معالمها الأثرية والحضارية.

وفي تصريح لمراسل سانا عبرت مؤرخة الفنون غالينا سوكهارفيا عن سعادتها لزيارة هذه المدينة الأثرية التي تأتي ضمن جولة على معالم سورية التاريخية وكنوزها الحضارية.

وأكد رجل الأعمال أندريه بوركين أن مدرج مدينة بصرى الأثرية يعبر عن القيمة الفنية لحضارات تاريخية، تعاقبت على هذه المنطقة عبر العصور.

واعتبرت المهندسة إلينا بولكوفا أن آثار بصرى تمثل بوابة الشرق ومهد الحضارات.

وتمنت المهندسة أولغا مانوفا لسورية عودة الحياة الطبيعية والخروج من أزمتها، والعودة لمكانتها الطبيعية، منوهة بالعلاقات السورية الروسية التي تقوم على الاحترام المتبادل والروابط الصادقة التي تجمع الشعبين السوري والروسي.

نعمان فلاح الدليل المرافق لمس ارتياح الوفد وسعادته لزيارة معالم بصرى الأثرية، معتبراً أن تزايد عدد الوفود السياحية هو دليل تعاف وعودة للحياة الطبيعية.

مدير سياحة درعا ياسر السعدي أكد على ضرورة تضافر الجهود والتعاون مع الجهات المعنية، لتقديم كل التسهيلات لإنجاح زيارات الوفود السياحية بالشكل الأمثل.

رضوان الراضي

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