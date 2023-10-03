اختتام بطولة الجمهورية للجودو لفئات الرجال والسيدات والشباب والشابات

دمشق-سانا

بعد منافسات قوية اختتمت بطولة الجمهورية للجودو لفئات الرجال والسيدات والشباب والشابات والتي أقامها اتحاد اللعبة في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق.

وتصدر فريق الشرطة المركزي الترتيب العام لفئة الرجال برصيد 4 ذهبيات و3 فضيات وبرونزية، تلاه فريق الجيش المركزي بـ 3 ذهبيات وبرونزية، وحل منتخب دمشق ثالثا بـ 2 فضة و3 برونزيات، كما تصدر فريق الشرطة ترتيب فئة الشباب محرزاً 6 ذهبيات وفضية تاركاً المركز الثاني لدمشق بذهبية وفضيتين و4 برونزيات، وحل منتخب اللاذقية ثالثاً بذهبية وفضيتين وبرونزية.

أما فئة الشابات فتصدرها منتخب اللاذقية بـ 3 ذهبيات ومثلها من الفضة و6 برونزيات، وحل منتخب السويداء ثانياً بـ 2 ذهب ومثلها من الفضة ثم منتخب حلب ثالثاً بذهبية وفضية وبرونزيتين، بينما جاء منتخب السويداء أولاً بترتيب السيدات بذهبيتين وفضية وبرونزية تلاه الشرطة بذهبيتين وفضية فاللاذقية بذهبية وفضيتين وبرونزيتين.

وأسفرت بطولة الأوزان بفئة الرجال عن فوز مؤمن محفوض بوزن 60 كغ من الجيش وسليمان الرفاعي بوزن 66 كغ الجيش وحسن بيان بوزن 73 كغ الشرطة ومؤيد الطباع بوزن 81 كغ الشرطة ومحمد خانجي 90 كغ الشرطة وعبد السلام حاج قدور بوزن 100 كغ الشرطة ومحمد قاسم بوزن فوق 100 كغ الجيش، أما بفئة السيدات فانتهت منافساتها بفوز اللاعبات نور الهدى الشواف بوزن 48 كغ اللاذقية وليلى كنعان بوزن 52 كغ السويداء وسما كنعان بوزن 51 كغ السويداء وآية الأحمد بوزن 61 كغ الشرطة وندى الحسن بوزن 70 كغ الشرطة ومروة الشلبي بوزن 71 كغ القنيطرة وبيان دهان بوزن 78 كغ حلب.

كما أسفرت بطولة أوزان فئة الشباب عن فوز ماهر زكريا من الشرطة بوزن 55 كغ ومحمد منير المنجد الشرطة وزن 60 كغ ومحمد هلال الشرطة بوزن 66 كغ ومحمد شاكر المصري الشرطة بوزن 73 كغ وعمر شحادة الشرطة بوزن 81 كغ ومحمد حاج قدور الشرطة بوزن 90 كغ وعمار الزين دمشق بوزن 100 كغ وإبراهيم الحلبي اللاذقية بوزن فوق 100 كغ، بينما فئة الشابات فانتهت بفوز اللاعبات ريم بزارة اللاذقية بوزن 44 كغ وسيدرا حمشو حلب بوزن 48 كغ وليلى كنعان السويداء بوزن 52 كغ وسما كنعان السويداء بوزن 57 كغ وساندرا عبيد الشرطة بوزن 63 كغ وسيدرا هارون اللاذقية بوزن 70 كغ وجودي عبيد اللاذقية بوزن 78 كغ ورند سعيد اللاذقية بوزن فوق 78 كغ.

محمد الرحيل

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