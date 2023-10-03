جامعة البعث تؤجل امتحانات الدراسات العليا وتحدد موعد التكميلية للتعليم المفتوح

حمص-سانا

قرر مجلس جامعة البعث في حمص اليوم تأجيل امتحانات الدراسات العليا وتحديد موعد امتحانات الدورة التكميلية للخريجين في التعليم المفتوح، وذلك خلال الجلسة الثانية لمجلس الجامعة للعام الدراسي.

وبين رئيس الجامعة الدكتور عبد الباسط الخطيب أنه تم تأجيل امتحانات طلاب الدراسات العليا (الماجستير الأكاديمي وماجستير التأهيل والتخصص) في جميع كليات ومعاهد جامعة البعث إلى 5-11-2023، وتستمر حتى 16-11-2023.

وأضاف الخطيب: إنه تم تحديد موعد امتحانات الدورة التكميلية لطلاب التعليم المفتوح، حيث تبدأ في الـ 22 من الشهر الجاري وتنتهي في 2-11-2023.

مثال جمول

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