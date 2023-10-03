إسلامي: إنجازات إيران بمجال التكنولوجيا النووية تتماشى مع السلام

طهران-سانا

أكد مساعد الرئيس الإيراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن إيران لا تسعى لصنع أسلحة نووية، بل للحصول على الطاقة النووية السلمية، مشدداً على أن إنجازات إيران في هذا المجال تتماشى مع السلام وخدمة الإنسانية.

وقال إسلامي في كلمة خلال قيام مجموعة من الضيوف المشاركين في المؤتمر الدولي السابع والثلاثين للوحدة الإسلامية بزيارة مفاعل (الشهيد فخري زاده) للأبحاث في طهران ومختبرات إنتاج الأدوية المشعة في منظمة الطاقة الذرية: إن “إيران ليست تابعة لأحد، ونحن نحدد مصالحنا الوطنية بناء على قدراتنا الوطنية، ونقدم ما نحققه للآخرين، ونحن نعارض أي هيمنة على العلوم والتكنولوجيا ونتطلع إلى العمل البحثي والإنتاج التكنولوجي”.

وأشار إسلامي إلى أن إيران وعلماءها يخضعون للعقوبات منذ سنوات، وكل يوم تمارس الدول الغربية المزيد من الضغوط على البرنامج النووي، مضيفاً: “نحن نشهد مختلف الأكاذيب ضد الصناعة النووية الإيرانية، وفي المقابل لو لم تكن لدينا هذه الصناعة فلن نتمكن من إنقاذ حياة المرضى والتقدم في مجال الطاقة”.

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