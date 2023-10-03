الميزانية السلوفاكية تسجل عجزاً بنحو 4 مليارات يورو خلال أيلول الماضي

براتيسلافا-سانا

أعلنت وزارة المالية السلوفاكية اليوم أن ميزانية الدولة خلال شهر أيلول الماضي سجلت عجزاً بقيمة 3.916 مليارات يورو، ما يعني زيادة بمقدار 187 مليون يورو مقارنة بشهر آب الماضي.

وأشارت الوزارة في بيانات لها إلى أن دخل الميزانية ارتفع بمقدار 16.7 بالمئة، ووصل إلى 15.796 مليار يورو، في حين ارتفعت النفقات بمقدار 32.7 بالمئة لتبلغ 19.712 مليار يورو، موضحة أن العجز خلال أيلول الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي يمثل زيادة بمقدار 3 أضعاف.

وبينت الوزارة أن العجز سجل ارتفاعاً رغم زيادة المبالغ التي حصلت عليها سلوفاكيا من ميزانية الاتحاد الأوروبي بمقدار 701 مليون يورو مقارنة بأيلول من العام الماضي وزيادة الحصول على المال في إطار برنامج الإنعاش والمناعة من الاتحاد بمقدار 245.7 مليون يورو.

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