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روسيا.. قصف أوكراني بقذائف عنقودية على قرية في مقاطعة بريانسك

2023-10-03

موسكو-سانا

أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز اليوم تعرض قرية كليموفو في المقاطعة لقصف بقذائف عنقودية أطلقتها القوات الأوكرانية، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بوغوماز قوله عبر التلغرام: إن “القصف ألحق أضراراً جزئية بعدد من الأبنية السكنية، دون تسجيل إصابات بين المدنيين حتى الآن”.

وتلقت كييف ذخائر عنقودية محرمة دولياً من الدول الغربية استخدمتها في قصف عدد من المناطق السكنية، ما أوقع العديد من الضحايا بين المدنيين.

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