الهيئة العليا للبحث العلمي تصدر العدد السابع عشر من سلسلة العلم والتقانة والابتكار

دمشق-سانا

أصدرت الهيئة العليا للبحث العلمي العدد السابع عشر من سلسلة العلم والتقانة والابتكار، متضمناً مجموعة من الموضوعات العلمية المتنوعة، وأهم نشاطات الهيئة.

ويسلط العدد الجديد الضوء على التحول الرقمي وتاريخه وفوائده ومتطلباته ومستقبله، وكذلك تقديم لمحة عن منجزات الطبيب والمخترع الأمريكي اللبناني الأصل مايكل إلياس دبغي أحد رواد جراحة القلب وعالم الفيزياء البريطاني جيمس ماكسويل، إضافة إلى التعريف بعدد من الاكتشافات العلمية والاختراعات مثل الكهرومغناطيسية ومجالات استخدامها والكاميرا الرقمية والتعريف بعدد من الجهات العلمية البحثية الوطنية والعالمية.

وتضمن العدد الجديد أيضاً عرض قصص نجاح لجامعة البعث حول دراسة أجرتها بعنوان أجهزة البلازما المحرقية تقنية واعدة لإنتاج النظائر المشعة قصيرة العمر وحصول باحثة من جامعة البعث على جائزة لوريال..يونيسكو من أجل المرأة في العلم التي تهدف إلى ضرورة التركيز على دور المرأة الأساسي في تقديم الأبحاث العلمية الفريدة والتي تسهم في تطوير وبناء المجتمع.

كما تضمن شرحاً لعدد من التعاريف والمصطلحات العلمية مثل الإثنولوجيا والبيروقراطية وسلّط الضوء على عدد من المواضيع العلمية وكذلك آخر المستجدات في مجال استخدام الطاقة الشمسية وتحسين أداء الخلايا الشمسية إضافة إلى معلومات علمية موجزة.

وتستهدف السلسلة التي تصدرها الهيئة دورياً كل ثلاثة أشهر على موقعها الإلكتروني، وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، المهتمين والمعنيين بنشاطات البحث العلمي في سورية والعالم، من خلال تعريفهم بنشاطات الهيئة والجهات العلمية الوطنية، إلى جانب طرح عدد من المواضيع العلمية المحلية والعالمية.

هيلانه الهندي

يمكنكم تصفح العدد عبر زيارة الرابط

https://www.hcsr.gov.sy/magazine_pdf/stis17/mobile/index.html

كما يمكنكم تحميل العدد عبر الرابط

https://www.hcsr.gov.sy/report/stis17/

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