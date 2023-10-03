الرئيسة السلوفاكية تكلف روبرت فيتسو بتشكيل الحكومة الجديدة

براغ-سانا

كلفت الرئيسة السلوفاكية زوزانا تشابوتوفا اليوم روبرت فيتسو رئيس الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت السبت الماضي بتشكيل الحكومة الجديدة ومنحته أسبوعين للقيام بهذه المهمة.

واعتبرت تشابوتوفا خلال استقبالها فيتسو أن المهمة الأكثر أهمية للحكومة الجديدة ستكون إخماد الخلافات الاجتماعية، مشددة على أن الوفاق الاجتماعي والوحدة يتجاوزان أفق أي انتخابات.

وأوضحت تشابوتوفا أن الأيام القليلة القادمة ستظهر أي الأحزاب ستكون قادرة على تشكيل حكومة تتمتع بالأغلبية في البرلمان.

من جهته أكد فيتسو أنه سيبذل كل ما بوسعه لتشكيل الحكومة، رافضاً الإفصاح عن ماهية الأحزاب التي يمكن أن يدخل معها في ائتلاف حكومي.

وكان حزب سميير الاجتماعي الديمقراطي بقيادة رئيس الوزراء السلوفاكي السابق روبرت فيتسو فاز في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها سلوفاكيا أول أمس بعد أن حصل على 23.3 بالمئة من الأصوات، متغلباً على حزب سلوفاكيا التقدمية الوسطي الذي حصل على 17 بالمئة فقط.

وتعهد فيتسو البالغ من العمر 59 عاماً بألا يرسل قطعة ذخيرة واحدة إلى أوكرانيا في حال فوز حزبه، داعياً إلى تحسين العلاقات مع روسيا، حيث سبق له أن انتقد سياسة الاتحاد الأوروبي القائمة على التبعية للولايات المتحدة، مؤكداً أن هذه التبعية تؤجج الأزمة الأوكرانية وتطيل أمدها، كما أن التحاق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بالأولويات السياسية الخارجية والعسكرية الأمريكية يشكل أمراً مهيناً جداً للتكتل الذي لم يعد له أي رأي خاص به في الأجندة الخارجية.

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