الرئيس المكسيكي: الإنفاق الأمريكي على أوكرانيا غير معقول

مكسيكو سيتي-سانا

انتقد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور اليوم الإنفاق العسكري الأمريكي على أوكرانيا ووصفه بأنه “غير معقول”.

ونقلت رويترز عن لوبيز أوبرادور قوله في مؤتمر صحفي: إن “الكونغرس الأمريكي لا يوفر أمولاً للمنطقة” مشيراً إلى أنه تم تخصيص نحو 50 مليار دولار للحرب، وهذا شيء غير معقول.

ويأتي ذلك ضمن تصعيد انتقادات لوبيز أوبرادور للمجهود الحربي، ودعا واشنطن إلى تخصيص المزيد من الموارد لمساعدة دول أمريكا اللاتينية.

وسعى لوبيز أوبرادور إلى إبقاء المكسيك على الحياد في الحرب، وانتقد المساعدات العسكرية الغربية لكييف.

ولطالما دعا لوبيز أوبرادور الولايات المتحدة إلى تخصيص أموال أكبر لمساعدة التنمية الاقتصادية في أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي لتقليص ضغوط الهجرة.

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