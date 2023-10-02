الفتوة يفوز على العهد اللبناني بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

الرياض-سانا

فاز فريق الفتوة على العهد اللبناني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم في السعودية بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وسجل هدف المباراة مصطفى جنيد في الدقيقة 67.

وكان الفتوة خسر أمام نادي جبل المكبر الفلسطيني بهدف دون رد بالجولة الأولى ضمن المجموعة الأولى.

وسيواجه الفتوة منافسه النهضة العماني في الثالث والعشرين من الشهر الجاري في ختام مرحلة الذهاب.

ووفقاً لنظام البطولة يتأهل أول المجموعة بالإضافة إلى أفضل ثان من المجموعات الثلاث بالمسابقة إلى الدور نصف النهائي.

محمد الرحيل

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