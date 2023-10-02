النواعير يتوج بلقب بطولة دوري كرة اليد لفئة الشباب

حماة-سانا

بعد مباريات قوية ومثيرة توج فريق النواعير ببطولة دوري كرة اليد لفئة الشباب، وذلك بفوزه على الفتوة بنتيجة 34-26 هدفاً، في المباراة النهائية التي أقيمت في صالة ناصح علواني بحماة.

وشارك في الدوري 6 أندية أهلي حلب والفتوة والطليعة ودير عطية والنواعير واليقظة.

وحصل النواعير على المركز الأول بعد فوزه بكل المباريات حيث تغلب على أهلي حلب بنتيجة 28-23 هدفاً، وعلى ديرعطية بنتيجة 28-27 هدفاً، وعلى الطليعة بنتيجة 30-24 هدفاً، وعلى اليقظة بنتيجة 34-18 هدفاً.

وأوضح أمين سر اتحاد كرة اليد محمد غزال في تصريح لـ سانا أن مستوى اللاعبين في الفرق المشاركة كان مقبولاً، وأفرزت البطولة خامات ومواهب بحاجة إلى صقل يمكن أن تكون نواة جيدة لمنتخب قوي، لافتاً إلى أن اللاعبين تمتعوا بروح رياضية بشكل كبير.

هادي عمران

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