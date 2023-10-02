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الاحتلال الأمريكي يسرق حمولة 95 صهريجاً من نفط الجزيرة

2023-10-02

الحسكة-سانا

كثف الاحتلال الأمريكي عملياته لسرقة مزيد من نفط الجزيرة ونقل أكثر من 95 صهريجاً محملة بالنفط المسروق من حقول الجزيرة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إلى قواعده في الأراضي العراقية.

وذكر مصدر في ريف اليعربية لمراسلة سانا أن رتلا للاحتلال الأمريكي مؤلفاً من 70 صهريجاً محملة بالنفط خرج على دفعات صباح اليوم عبر معبر المحمودية غير الشرعي.

وفي السياق أيضاً ذكر المصدر ذاته أن رتلاً آخر خرج في التوقيت نفسه من معبر الوليد غير الشرعي بريف اليعربية يضم 65 آلية منها 25 صهريجاً محملة بالنفط المسروق.

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