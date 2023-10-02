افتتاح مهرجان أم الربيعين الثقافي بدورته الـ 23 في طرطوس

طرطوس-سانا

انطلقت اليوم فعاليات مهرجان أم الربيعين الثقافي في دورته الـ 23 في صالة المركز الثقافي العربي بمدينة طرطوس، تحت عنوان (سورية ملهمتي وبيت القصيد)، وذلك إحياء للذكرى الرابعة والعشرين لرحيل الصحفي الشاعر إبراهيم عبد الهادي.

وتضمنت فعاليات المهرجان في اليوم الأول محاضرة بعنوان (تبادل الرسائل عبر الكون) ألقاها المهندس فايز فوق العادة، حيث تم تكريمه بدرع المهرجان عن مجمل أعماله، وتم عرض فيلم تعريفي عنه من إخراج مريم يوسف.

كما تم افتتاح معرض فن تشكيلي ونحت وأعمال يدوية إضافة إلى إقامة أمسية شعرية وقصصية بمشاركة عدد من الأدباء والشعراء من مختلف المحافظات.

وأوضحت مديرة المهرجان ألوان عبد الهادي في تصريح لمراسلة سانا أن المهرجان يتضمن فعاليات ثقافية فنية وأدبية، بمشاركة عدد من الفنانين والشعراء والأدباء من السويداء ودمشق وحمص وطرطوس، ويقام على مدى ثلاثة أيام في ثقافي طرطوس وثقافي صافيتا.

ولفتت إلى أن 13 فناناً شاركوا بالمعرض الذي تضمن العديد من اللوحات الفنية بعدة تقنيات مختلفة وبعدة أساليب جسدت الطبيعة الصامتة والبورتريه والمرأة وغيرها، إلى جانب بعض اللوحات الكاريكاتورية والنحت والأعمال اليدوية.

الفنانة التشيكلية إلهام منصور من المشاركين بالمهرجان قدمت ثلاث لوحات ترمز للتآخي والمحبة والحزن والطبيعة الصامتة بأسلوب الرسم الزيتي، بينما شاركت الفنانة عبير يوسف بلوحة فنية بتقنية الحرق على الخشب إلى جانب مشاركاتها بأعمال يدوية منها كروشيه وصوف.

وألقى الشاعر علام عبد الهادي قصيدة رصد فيها الحالة الفكرية في سورية وعلاقة الشعر بمعالجة قضايا الواقع، كما ألقى الشاعر هيثم وطفة ضابط عدة قصائد محكية تناول فيها جوانب وجدانية وغزلية واجتماعية، إضافة إلى مشاركته بلوحة فنية بتقنية الحرق على الخشب ترمز للطفولة.

وشاركت الشاعرة هدى أبو حسن من محافظة السويداء بعدة قصائد بأسلوب الشعر النثري والتي تتناول بعض القضايا الوطنية والغزلية والاجتماعية.

هيبه سليمان

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc