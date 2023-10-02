السفارة الروسية في براتيسلافا ترفض الاتهامات الزائفة بالتدخل المزعوم في الانتخابات السلوفاكية

براتيسلافا-سانا

أكدت السفارة الروسية في براتيسلافا رفضها بشكل قاطع الاتهامات الزائفة حول التدخل المزعوم لروسيا في الانتخابات السلوفاكية.

وقالت السفارة في بيان اليوم: نرفض بشدة الاتهامات ضد روسيا بشأن التدخل في العملية الانتخابية السلوفاكية، وعلى عكس بعض حلفاء سلوفاكيا الحاليين نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ولا ننخرط في عمليات تغيير النظام وفي شتى أنواع الثورات الملونة.

وأعربت السفارة عن أسفها لاستمرار اتخاذ براتيسلافا خطوات تزيد من تدهور العلاقات التي كانت ودية بين البلدين والتي تعاني فعلا اليوم من أزمة عميقة.

وكان حزب سميير الاجتماعي الديمقراطي بقيادة رئيس الوزراء السلوفاكي السابق روبرت فيتسو فاز في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها سلوفاكيا أول أمس، وهو حزب ينتقد بشكل مستمر الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ويرفض إرسال بلاده مساعدات عسكرية لأوكرانيا.

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