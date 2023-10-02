التعليم العالي تعلن أسماء الناجحين في مسابقات عدد من الكليات والمعاهد

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم أسماء الطلاب الناجحين في مسابقات (كليات التمريض ومدارس التمريض وكليات الرياضة والمعهد التقاني للفنون التطبيقية والمعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية) للعام الدراسي 2023-2024.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاطلاع على أسماء الناجحين من خلال موقعها الإلكتروني، مبينة أنه بإمكان الطلاب الناجحين بهذه المسابقات التقدم إلى المفاضلة للعام الدراسي 2023-2024.

وكانت الوزارة أعلنت الأسبوع الماضي نتائج مسابقتي القبول في كليتي الهندسة المعمارية والفنون الجميلة.

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