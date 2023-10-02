الوحدة والكرامة يفتتحان أولى مباريات مرحلة الذهاب من دوري كرة السلة لفئة الرجال

دمشق-سانا

أجرى الاتحاد العربي السوري لكرة السلة قرعة دوري الدرجة الممتازة لفئة الرجال، ولفئة السيدات، للموسم القادم 2023-2024، بحضور أعضاء الاتحاد ومندوبي الفرق المشاركة، وذلك في مبنى الاتحاد بمدينة الفيحاء الرياضية بدمشق اليوم.

وحدد الاتحاد موعد مباريات مرحلة الذهاب للدرجة الممتازة التي تتألف من 7 جولات في السابع والعشرين من الشهر الجاري، حيث تشارك ثمانية فرق، وهي أهلي حلب والوحدة والجيش والجلاء والوثبة والحرية والنواعير والكرامة.

وتنطلق أولى مباريات مرحلة الذهاب بلقاء يجمع الوحدة بطل الموسم الماضي والكرامة في دمشق والجيش مع الجلاء والوثبة مع أهلي حلب في حمص والحرية مع النواعير في حماة.

وتلعب الفرق المشاركة بنظام الدوري مرحلتين “ذهاب وإياب”، حيث يتأهل صاحب المركز الأول والثاني في الترتيب إلى “الفاينال فور” تلقائياً، ويلعب صاحب المركز الثالث مع صاحب المركز السادس لتحديد المتأهل، وصاحب المركز الرابع يلعب مع صاحب المركز الخامس للعب السلسلة التي تتكون من 5 مباريات.

هادي عمران

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