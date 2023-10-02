جمعية تنظيم الأسرة في درعا تقدم خدمات توعية وطبية حول سرطان الثدي

درعا-سانا

بدأ فرع جمعية تنظيم الأسرة السورية في درعا نشاطاته التوعوية وخدماته الطبية المجانية ضمن الحملة الوطنية للتوعية عن سرطان الثدي خلال الشهر الجاري.

وأوضحت رئيسة الفرع المحامية نجود خليل أنه وعبر عيادة متنقلة تقدم الفرق الطبية الجوالة في بلدتي جملة وسحم الجولان وتجمع الزباير بريف المحافظة الغربي فحوصات طبية مجانية وجلسات مشورة وتوعية لرفع الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وتشمل الإرشادات والمشورات التي يقدمها الفريق الجوال وفق خليل التعريف بأعراض الإصابة بسرطان الثدي وعوامل الخطورة التي ترفع معدل الإصابة وآلية الفحص الذاتي وأهمية الكشف الدوري ضمن المراكز والمشافي المتخصصة بحسب كل حالة وعمر المرأة.

ولفتت خليل إلى أن فرع الجمعية وعبر عياداته ومركز تنمية ودعم المرأة بدأ منذ أمس بجلسات التوعية وتوزيع بروشورات للمراجعات فضلاً عن تقديم مشورات طبية وصحة نفسية لهن.

يشار إلى أن وزارة الصحة وعبر مديرياتها بمختلف المحافظات أطلقت أمس الحملة الوطنية للتوعية عن سرطان الثدي تحت شعار الفحص المبكر.. أمان واطمئنان.

قاسم المقداد

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