بيسكوف: على مولدوفا تسديد ديونها قبل التخلي عن الغاز الروسي

موسكو-سانا

دعا المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف مولدوفا إلى سداد ديون الغاز المترتبة عليها لروسيا، قبل إعلانها التخلي عن شراء الغاز الروسي.

ونقلت وكالة تاس عن بيسكوف قوله: إن “الاتصالات بين شركة (غازبروم) الروسية ومولدوفا مستمرة، وخاصة أن الجانب المولدوفي عليه ديون لشركتنا”، مشدداً على وجوب استمرار الحوار والتفاوض بين الجانبين نظراً لوجود خلاف حول حجم هذا الدين.

ولفت بيسكوف إلى أن مولدوفا تشتري بنهاية الأمر الغاز من السوق الأوروبية وهو روسي المنشأ.

وأوضح بيسكوف “أن السوق الفورية قد تكون اليوم أرخص من غاز الأنابيب الروسي، ولكن مستقبلاً سيصبح الغاز أكثر كلفة في تلك السوق”.

وفي وقت سابق قال وزير الطاقة المولدوفي فيكتور بارليكوف: إن “بلاده تحولت بالكامل إلى إمدادات الغاز من الاتحاد الأوروبي بعد تلقي عرض مناسب من الموردين الأوروبيين”.

يذكر أن مولدوفا أعلنت حالة الطوارئ على خلفية أزمة الطاقة التي تمثلت في نقص الغاز وارتفاع حاد لأسعار الطاقة.

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