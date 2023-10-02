الجيش الروسي يفشل هجمات لقوات النظام الأوكراني ويسقط 45 مسيرة

موسكو-سانا

أحبط الجيش الروسي جميع هجمات قوات النظام الأوكراني خلال اليوم الماضي، وقضى على المئات من أفرادها، وأسقط 45 طائرة مسيرة.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية حول سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس أن القوات الروسية صدت هجومين شنتهما القوات الأوكرانية على محور كراسنو ليمان، وتمكنت من القضاء على أكثر من 60 جندياً.

وأضاف البيان: إن القوات الروسية صدت أيضا ثلاث هجمات أوكرانية على محور دونيتسك، حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 180 عسكرياً، لافتاً إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال اليوم الماضي 45 طائرة مسيرة، واعترضت صاروخين تم إطلاقهما من منظومة “هيمارس” الأمريكية.

وأوضح البيان أن القوات الروسية دمرت مستودعات وقود وأسلحة تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في مطار دنيبروبيتروفسك، كما تمكنت من القضاء على 65 جندياً أوكرانياً على محور كوبيانسك بمقاطعة خاركوف، ودمرت مركز اتصالات للقوات الأوكرانية في منطقة بتروفسكي التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية.

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