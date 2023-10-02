إصابة عشرات الفلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضفة

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين بينهم طلبة اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في مدينة الخليل وقرية جلبون شمال شرق مدينة جنين في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال المتمركزة وسط الخليل أطلقت قنابل الغاز السام باتجاه الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق، كما اعتدت بالضرب على فتاة ما أدى إلى إصابتها برضوض وجروح.

وأغلقت قوات الاحتلال الطريق المؤدي إلى سوق الخليل المركزي لتأمين اقتحامات عشرات المستوطنين، الذين نفذوا جولات استفزازية في المنطقة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية جلبون، وأطلقت قنابل الغاز السام تجاه طلاب مدرسة القرية الثانوية، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وأصيب عشرات الفلسطينيين في وقت سابق اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم في مخيم العروب شمال الخليل.

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