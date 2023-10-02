وقفة دعم للأسرى الفلسطينيين جنوب الخليل

القدس المحتلة-سانا

شارك عشرات الفلسطينيين اليوم في وقفة ببلدة دورا جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية، دعماً للأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفة التي دعت لها حركة فتح وهيئة شؤون الأسرى والمحررين رفعوا لافتات كتبت عليها عبارات إسناد للأسرى وفي مقدمتهم الأسير المضرب عن الطعام منذ 61 يوماً كايد الفسفوس والأسير المريض محمود أبو ذريع، مطالبين المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عنهم.

وفي سياق متصل حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين من تدهور الوضع الصحي للأسرى: منذر ذيب 23 عاماً، الذي يعاني من ألم في الجهة اليمنى من الظهر والبطن، وثائر حسنية 48 عاماً المصاب بتسوس الأسنان والتهابات في اللثة والأذن الوسطى، وإبراهيم عباس 23 عاماً الذي يعاني من إغماءات متكررة وأوجاع حادة في الرأس، ومحمد هنية 21 عاماً المصاب بمرض السكر، ويعاني من مشاكل في الغدة الدرقية وضعف في نبضات القلب.

وحذرت الهيئة من خطورة استمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي ينتهجها الاحتلال بحق الأسرى، مطالبة المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالاضطلاع بمسؤولياتها تجاه الأسرى ووقف انتهاكات الاحتلال بحقهم.

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