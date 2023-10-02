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ريابكوف: لا أفق للعلاقات مع واشنطن حتى تغير سياستها

2023-10-02

موسكو-سانا

اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن اعتماد واشنطن ميزانية مؤقتة لا تشمل تمويل النظام في أوكرانيا مسرحية لن تغير شيئاً في الموقف الأمريكي.

وقال ريابكوف في تصريح صحفي اليوم: “إن كل ما يحدث هو مسرحية للجمهور”، مشيراً إلى أن موسكو لا تبالي إن كانت الميزانية الأمريكية تتضمن مساعدة لأوكرانيا أم لا، لأن واشنطن ستستمر في دعمها.

وأوضح أنه لا ينبغي الاعتقاد أن هذا سيغير أي شيء لأنه مجرد عرض للجمهور وثرثرة، لافتاً إلى أن روسيا لا ترى أي أفق للعلاقات مع الولايات المتحدة حتى تغير سياستها.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع أمس على قانون تمويل الحكومة حتى الـ 17 من تشرين الثاني المقبل دون تخصيص مساعدات لأوكرانيا، بعد أن وافق عليه الكونغرس لتجنب الإغلاق الحكومي.

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