هبوط أسعار الذهب

لندن-سانا

واصل الذهب خسائره اليوم للجلسة السادسة على التوالي ليصل إلى أدنى مستوى في نحو سبعة أشهر، في ظل استمرار ارتفاع الدولار وتقييم المتعاملين لتقرير رئيسي عن التضخم في الولايات المتحدة، وترقبهم لعدد من بيانات سوق العمل المقرر صدورها هذا الأسبوع.

وذكرت وكالة رويترز أن الذهب هبط في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة، إلى 1840.49 دولاراً للأوقية.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1856.20 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى هبطت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى أدنى مستوى في أكثر من ستة أشهر عند 21.69 دولاراً للأوقية، في حين انخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 900.71 دولار، وتراجع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1232.11 دولاراً.

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