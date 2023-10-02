تجهيزات جديدة لكهرباء السويداء لتحسين وثوقية الشبكة

السويداء-سانا

رفدت وزارة الكهرباء الشركة العامة لكهرباء السويداء بتجهيزات ومعدات ومحولات لتحسين واقع الشبكة الكهربائية، وتحضيراً لمواجهة تحديات فصل الشتاء من زيادة الأحمال والأعطال، وذلك حسب مدير عام الشركة المهندس غسان ناصر.

وبين ناصر في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المواد التي تم تزويد الشركة بها عبر سبع آليات شملت كدفعة أولى 7 محولات باستطاعات مختلفة، وخمسة أطنان من الأمراس وأربعة أطنان من الكابلات، مشيراً إلى أنها تضاف لما يتم تخصيص الشركة به من مواد بشكل شهري، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة والمؤسسة العامة لنقل الكهرباء لزيادة وثوقية التغذية الكهربائية.

ولفت المهندس ناصر إلى أن هذه المواد تُكمل أعمال الصيانة الاستباقية التي تنفذ قبيل قدوم الشتاء، مبيناً أنه سيجري تركيبها تباعا في المواقع ذات الأحمال الزائدة، على أن يتم تزويد الشركة بدفعة ثانية منها خلال الفترة القادمة بعد الانتهاء من تركيب المواد الحالية.

عمر الطويل

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