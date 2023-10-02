65 فلاحاً في ريف درعا يستفيدون من تعويضات صندوق الجفاف

درعا-سانا

استفاد 65 فلاحاً في بلدتي سمج وصماد بريف درعا الشرقي من صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي بمبلغ إجمالي بلغ 18.498 مليون ليرة سورية.

مدير فرع صندوق الجفاف بمديرية زراعة درعا المهندس حسين شنوان ذكر في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المساحة المتضررة من حبات البرد والسيول الحاصلة في التاسع والعشرين من شهر أيار الماضي بلغت 4668 دونماً مزروعة بالقمح البعل والشعير، منها 4310 دونمات من الشعير والباقي من القمح، مبيناً أن موافقة إدارة صندوق الجفاف جاءت بعد إجراء الكشوفات اللازمة من مهندسي وفنيي زراعة درعا.

وأضاف شنوان: إن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تقوم بالتعويض على المزارعين والفلاحين المتضررين من الجفاف والكوارث الطبيعية من باب التخفيف عنهم، ومساعدتهم على استمرارية العمل الزراعي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc