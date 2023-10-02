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المباشرة بمد القميص الإسفلتي لطريق حطلة – مراط بريف دير الزور الشمالي

2023-10-02

دير الزور-سانا

باشرت مديرية الخدمات الفنية بدير الزور تنفيذ مشروع مد القميص الإسفلتي للطريق الواصل بين حي حطلة وبلدة مراط بريف دير الزور الشمالي بقيمة إجمالية تصل إلى 110 ملايين ليرة سورية.

وذكر مدير الخدمات الفنية بدير الزور المهندس عبد الهادي الصالح في تصريح لمراسل سانا أن أعمال هذا الطريق الحيوي، والذي يشهد كثافة مرورية تتضمن تسوية الطريق ورشه بمادة (ام سي زيرو) ومد مجبول إسفلتي بسماكة 5 سم، لافتاً إلى أن طول الطريق يصل إلى نحو 1200 متر وبعرض يتراوح بين 4- 5 أمتار.

يذكر أن خطة مديرية الخدمات الفنية للعام الجاري تتضمن تنفيذ مشاريع للطرق بقيمة 2 مليار و800 مليون ليرة سورية في مختلف مناطق المحافظة.

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