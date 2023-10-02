الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي في الخليل

القدس المحتلة-سانا

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية أمام المصلين الفلسطينيين.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أغلقت جميع الحواجز العسكرية والبوابات الإلكترونية المؤدية إلى الحرم، لتأمين اقتحامات المستوطنين، وكثفت تواجدها على جميع مداخل البلدة القديمة، وأغلقت بعض أسواقها.

وأشار مدير عام أوقاف الخليل نضال الجعبري إلى أن الاحتلال سيغلق الحرم حتى الساعة العاشرة من مساء الغد، مشدداً على أن ذلك تعد سافر على حرمة الحرم وانتهاك لحق المسلمين في الوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بهم.

وطالب الجعبري المجتمع الدولي ومؤسساته ومنظماته المعنية، وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو” بوضع قراراتها موضع التنفيذ لخطورة ما يحصل في القدس والمسجدين الأقصى والإبراهيمي.

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