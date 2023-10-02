الهوية التاريخية لبلاد الشام العريق في محاضرة للباحث العراقي زيد كريم في ثقافي كفرسوسة

دمشق-سانا

أقيم على مسرح المركز الثقافي العربي بكفرسوسة محاضرة بعنوان (الهوية التاريخية لبلاد الشام العريق)، تحدث فيها الباحث العراقي زيد علوان كريم عن الحضارات العديدة التي مرت على بلاد الشام العريقة، وبماذا تميزت وماذا قدمت كل واحدة منها، وأول أبجدية في التاريخ وعلم الفلك.

الباحث كريم أوضح أن بلاد الشام تمتلك موقعاً إستراتيجياً وعمقاً تاريخياً تعاقبت عليها الحضارات والتطورات، وتركت أثراً حضارياً كبيراً أثبت أصالته في التاريخ وتعاقب الأزمنة.

وأضاف الباحث كريم: إن أفضل ما يحققه الباحث أو المثقف حديثه عن بلاد الشام وما مر عليها وعن تحولاتها الثقافية والاجتماعية، وما مر عليها من ويلات، ورغم ذلك بقيت ثابتة.

رئيسة المركز الثقافي بكفرسوسة إيلزا قاسه أكدت أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات الثقافية، لما ينتج عنها من تبادل ثقافي بين المفكرين والباحثين والمثقفين من وطننا العربي.

محمد خالد الخضر

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