ضابط أمريكي متقاعد: انهيار سياسي قريب في أوكرانيا

واشنطن-سانا

توقع ضابط الاستخبارات المتقاعد في مشاة البحرية الأمريكية سكوت ريتر أن يحدث انهيار سياسي في أوكرانيا بحلول نهاية العام الجاري أو ربيع العام المقبل.

وقال ريتر وفقاً لوكالة نوفوستي: “من وجهة النظر العسكرية فإن القوات الأوكرانية قد هزمت، والسؤال هو ما إذا كانت روسيا ستختار إنهاء النزاع بطريقة حادة مع خطر وقوع خسائر بشرية فادحة أو تدريجياً إلى أن يبدأ الانهيار السياسي في أوكرانيا”، معتبراً أنه في حال اختارت روسيا العمل تدريجياً على إنهاء الأزمة فإن الصراع لن يستمر إلى الأبد.

وكان ريتر صرح في آب الماضي بأن النزاع في أوكرانيا أصبح في مراحله النهائية.

وتكبدت القوات الأوكرانية خسائر فاقت 80 ألف جندي منذ بداية ما يعرف بالهجوم المضاد، كما دمرت القوات الروسية جزءاً كبيراً من الأسلحة والمعدات العسكرية التي تلقتها كييف من الدول الغربية.

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