مليار ليرة.. قيمة تحويل الدفعة الثانية من أثمان العنب العصيري للمزارعين بالسويداء

السويداء-سانا

حولت الشركة السورية لتصنيع العنب بالسويداء الدفعة الثانية من أثمان العنب العصيري المورد لها للموسم الحالي لصالح اتحاد الفلاحين في المصرف التجاري لصرفها للمزارعين.

وأشار مدير عام الشركة المهندس فادي شقير في تصريح لمراسل سانا اليوم إلى أن قيمة هذه الدفعة تبلغ مليار ليرة سورية، وتضاف إلى الدفعة الأولى بنفس القيمة التي تم تحويلها في الأيام الأولى لبدء استقبال المحصول، مبيناً أنها تصرف وفق الأسعار المحددة بواقع 2500 ليرة لكيلو العنب الأبيض و 2800 ليرة للعنب الأسود.

ولفت المهندس شقير إلى مواصلة الشركة استقبال العنب العصيري من المزارعين، مبيناً أن الكميات المستلمة منذ بداية الاستلام في السابع عشر من الشهر الماضي، وحتى نهاية يوم أمس بلغت نحو 1855 طناً.

عمر الطويل

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