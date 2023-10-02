بكين: واشنطن تغذي الصراعات في آسيا والمحيط الهادئ لعرقلة تطورنا

بانكوك-سانا

اعتبر السفير الصيني لدى تايلاند هان تشي تشيانغ أن الولايات المتحدة تغذي الصراعات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لاحتواء بلاده ومنع تطورها.

وقال هان تشي تشيانغ في حديث لصحيفة بانكوك بوست وفقاً لوكالة سبوتنيك: “من أجل كبح تطور جمهورية الصين الشعبية، فإن بعض الدول الغربية تخلق صراعات في منطقتنا تهدد السلام والاستقرار، كما أن إستراتيجية الولايات المتحدة في المحيطين الهندي والهادئ هي في الواقع أداة سياسية لاحتواء الصين”.

وأشار تشي تشيانغ إلى أن أي محاولة للحد من التنمية في الصين لن تنجح، مؤكداً أن بلاده تلتزم بالتنمية السلمية، وتنتهج سياسة التعاون متبادل المنفعة مع الدول.

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