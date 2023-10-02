زاخاروفا: نظام كييف يؤكد جوهره النازي بإطلاق اسم كونوفاليتس على كتيبة قتالية

موسكو-سانا

اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن نظام كييف يؤكد جوهره النازي بإطلاقه اسم النازي السابق يفغيني كونوفاليتس على كتيبة قتالية في قواته وفق مرسوم وقعه رئيس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقالت زاخاروفا في قناتها على تلغرام: “إن كونوفاليتس كان من بين النازيين الأوكرانيين الأكثر ولاء لزعيم النازية ادولف هتلر حيث إنه عمل في ألمانيا منذ الحرب العالمية الأولى وساعدها على احتلال أوكرانيا، كما قام شخصياً بطباعة نداءات إلى الأوكرانيين لدعم النازية”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتبر مؤخراً أن النازية لم يتم القضاء عليها بشكل كامل، وتتجلى ببث الكراهية ضد روسيا وتمجيد المجرمين النازيين والدعاية المباشرة للنازية في دول البلطيق، مشدداً على أن الجيش الروسي يخوض معارك مع أتباع النازية الجدد في أوكرانيا.

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